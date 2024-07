Post sisma in arrivo quattro milioni Ok al recupero di immobili pubblici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Trasferiti 3,9all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione per gli interventi di ricostruzione deglidella Provincia. A firmare il decreto il Commissario Castelli. Proseguono le attività per la ricostruzione di alcuni edifici simbolo del capoluogo di provincia: la Prefettura (compresa la parte di edificio sopra la Loggia dei Mercanti), l’ex Provveditorato e la Questura. Tuttidi pregio, anche per la loro funzione istituzionale, che hanno subito danni dale che sono oggetto di un contributo complessivo di 19,6di euro. L’acconto è stato trasferito per le attività di progettazione e le procedure per l’affidamento della fase iniziale dei lavori. Si tratta di un passaggio formale verso l’Usr, i lavori nell’ex Provveditorato sono già in fase avanzata e una volta ultimati potranno partire quelli della Questura e della Prefettura.