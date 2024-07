Pattinaggio artistico a rotelle | Sasso-Altieri Degrassi avanti dopo la style agli Italiani 2024 Bene Artoni-Allegranti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Rispettando a pieno i favori del pronostico, Robertae Gherardosi sono imposti nelladance, segmento valido per la gara delle coppie di danza ai Campionatidi, evento in scena a Ponte di Legno (Brescia). I Campioni del Mondo in carica nello specifico hanno ricevuto il miglior riscontro sia sul fronte tecnico che nelle components, performando un programma con ancora buon margine in prospettiva. Nello specifico gli azzurri hanno inaugurato la prova con il pattern di Tango Argentino, assegnato di livello 3 e valutato con un QOE oscillante tra il +1 e il +2. Livello 2 invece per la sequenza in presa, comunque giudicata con una buona qualità di esecuzione così come successo nei travelling e nel sollevamento combinato, due difficoltà che hanno ricevuto il massimo del livello.