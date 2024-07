Juventus accordo trovato per Chiesa | il gesto clamoroso dell’esterno

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 7 luglio 2024), è statol’per Federico: ilspiazza tutti, ecco cos’è successo Un futuro tutto da scrivere o, forse, già scritto. Il destino curioso di Federico, reduce dal deludente Europeo 2024 in corso di svolgimento in Germania. Non solo l’esterno è stato deludente, anzi: tra i meno peggio l’ex Fiorentina che però è naufragato insieme ai compagni nel disastro generale degli Azzurri. Al momento è in vacanza ma il suo futuro è tutto da decifrare. Laha chiaramente espresso la sua posizione a Fali Ramadani, l’agente del calciatore: non fa parte del nuovo progetto tecnico di Thiago Motta, con l’allenatore che preferisce esterni con caratteristiche differenti rispetto a. Da qui, di fatto, la decisione di metterlo sul mercato: sarà addio già in questa campagna acquisti, anche perché il club fatica a trovare unper quanto riguarda il rinnovo del contratto.