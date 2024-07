Francia al ballottaggio dal Governo Bardella a quello di Lagarde | gli scenari possibili

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 7 luglio 2024) Urne aperte inper il secondo turno delle elezioni legislative anticipate che preannunciano la probabile, storica vittoria del Rassemblement National di Marine Le Pen. È possibile, però, che l’Rn più i suoi alleati gollisti dissidenti di Eric Ciotti – coalizione che al primo turno del 30 giugno ha raccolto il 33% dei suffragi – non ottengano la maggioranza assoluta dei seggi all’Assembée Nationale. Governare sarebbe dunque difficile. E può accadere di tutto: anche che sopravvenga undi unità nazionale come fu l’esecutivo Draghi in Italia. Intanto sabato 6 luglio hanno già cominciato a votare i cittadini della piccola comunità di Saint-Pierre-et-Miquelon, al largo del Canada, nell’Atlantico del Nord. Il primo dei Territori d’Oltremare francesi che vanno al voto insieme alla madrepatria.