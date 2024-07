Favola della domenica – Ginevra e il Multiverso

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 luglio 2024) C’era una volta una bambina di nomeche era appassionata del gioco dei burattini. Metteva in scena dei veri e propri spettacoli teatrali per i parenti e gli amici. Per ciascuno dei burattini aveva inventato una carattere e una storia. C’erano bambini, contadini, guardie, principesse e marinai. Di volta in volta, s’immedesimava in ciascuno di loro. “Ora sono una damina” diceva, oppure “sono una cameriera” o, ancora “il cavaliere Arturo ha conquistato un castello e sposerà la sua principessa” facendo la parte ora del cavaliere, oraprincipessa.aveva due genitori scienziati. Un giorno le dissero che era stata scoperta l’esistenza di universi paralleli quindi non esisteva un solo universo come si era abituati a pensare ma molteplici.