Corriere dello Sport – Inter sta arrivando Taremi | ufficiale l’addio al Porto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 7 luglio 2024) 2024-07-07 20:05:39Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: Ilsaluta Mehdi: “Una storia scritta di gol in gol” è la didascalia scelta a corredo di un video, postato sui canali social del, che ripercorre tutte le reti realizzate dal trentunne iraniano che non è ufficialmente più un giocatore del clubghese., Ronaldo e il numero di maglia all’saluta ilcon uno score di 182 partite e 91 gol a partire dal 2020. Per lui ora c’è l’e nuovi compagni di reparto, da Marcus Thuram a Lautaro Martinez, ai quali dare una mano e contendere una maglia. Recentementeaveva spiegato: “Ho avuto un breve colloquio con Simone Inzaghi, ha una buona opinione di me.