CM Punk | Sono pronto per partire

(Di domenica 7 luglio 2024) CMha risposto ad alcune importanti domande nella conferenza stampa post-MITB, postegli dal parterre di giornalisti presenti per l’occasione. Lo Straight Edge si è presentato con un vassoio di dolciumi, con chiaro riferimento alla famosa conferenza stampa di All In, privo di alcun supporto medico al braccio destro, interessato da una delicata operazione alcuni mesi fa. Riguardo al suo atteso ritorno,ha risposto: “Non mi piace rivelare tutto, ma posso dirvi che mi sento bene, eper”. John Cena e Seth Rollins Aè stata chiesta un opinione riguardo all’annuncio di Cena del suo imminente ritiro dalle competizioni in ring, e l’atleta di Chicago ha risposto: “Non si può prescindere da lui quando si parla di me, e viceversaSiamo, in un certo senso, sposati professionalmenteCome è bello Superman, ma è ancor più figo BatmanCosì siamo io e lui.