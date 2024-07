Clamoroso | Pioli in Arabia salta tutto? Benzema lo vuole cacciare prima della firma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Sembrava esserepronto,fatto, per Stefanoall'Al-Ittihad, uno dei principali club dell'Saudita. Percontratto multi-milionario e per il Milan un problema in meno: il club infatti era pronto a sgravarsi del peso dell'ingaggio del mister, ancora a libro paga. Ma ora rischia dire. La ragione? Presto detto: sarebbe Karim, la super-starsquadra che vorrebbe in panchina un altro mister. Secondo quanto riferito dai media sauditi, il presidente dell'Al-Ittihad, Loay Nazer, e il ds, Ramon Planes, volevano proprio, la trattativa era di fatto chiusa, anche perché l'ormai ex rossonero non aveva trovato soluzioni di prestigio in Europa. Poi, però,si sarebbe opposto chiedendo di far arrivare in panchina Christophe Galtier, francese come lui.