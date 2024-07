Cinema è morto Jon Landau | visionario produttore da Oscar di Titanic e Avatar

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) È scomparso all’età di 63 anni Jon, il celebrepremio, noto per aver collaborato con il regista James Cameron in tre dei maggiori successitografici di tutti i tempi: ‘‘, ‘‘ e ‘: La via dell’acqua‘. L’annuncio è stato dato da Los Angeles dal copresidente della Disney Entertainment, Alan Bergman, che non ha specificato la causa della morte. “Jon era un, il cui straordinario talento e passione hanno dato vita ad alcune delle storie più indimenticabili del grande schermo. Il suo notevole contributo all’industriatografica ha lasciato un segno indelebile e ci mancherà profondamente. Era uniconico e di successo, ma ancor di più, una persona straordinaria. Una vera forza della natura che ha ispirato tutti coloro che lo circondavano”, ha dichiarato Bergman in un comunicato.