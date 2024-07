Brasile fuori dalla Coppa America | il neo-acquisto della Juventus Douglas Luiz sbaglia il rigore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Grande delusione per ildi Dorival Junior. La nazionale verdeoro, tra le favorite per il successo finale, è stata eliminata ai quarti di finale, ai rigori, dall’Uruguay del Loco Bielsa. Dopo che la partita è terminata con il risultato di 0-0, nella lotteria degli undici metri hannoto il difensore del Real Madrid, Militao, e il neo-, che ha colpito il palo. Grande delusione per Vinicius (che non ha giocato perché squalificato), Rodrygo, Endrick e Danilo, che non riescono ad accedere alla semifinale, nonostante abbiano giocato gran partepartita con l’uomo in più, essendo stato espulso Nandez al 74esimo minuto. In semifinale l’Uruguay sfiderà la Colombia (che ha battuto ai quarti Panama per 3-0), mentre l’altra semifinale sarà tra Argentina e la sorpresa Canada.