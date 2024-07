Vuelle Caccia grossa all’ultimo tassello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Bisogna ammettere che è stato bravo Pino Sacripanti. Ad un mese dal suo ingaggio, ha praticamente rifatto la squadra da cima a fondo. Quando è arrivato c’era solo Maretto sicuro di restare. Oggi, con l’ufficializzazione di Sasà Parrillo il coach-ds chiude la pattuglia degli italiani, con sette nuovi ingaggi in un mercato ristretto, dove la concorrenza era molto alta sui giocatori di buon livello. Già firmato anche uno dei due americani, pescando un elemento che ha le doti per poter fare bene al piano di sotto, ora tutte le energie, di tempo ed economiche, sono puntate sul secondo Usa che completerà il roster della Carpegna Prosciutto 2024/25. Sistemata la questione sponsor con la permanenza della famiglia Beretta, laha rivoluzionato anche l’organigramma con un nuovo presidente, buona parte del Cda, e puntellato il lavoro di Pino Sacripanti con l’arrivo di Nicola Egidio come assistent general manager.