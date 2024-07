MotoGP pagelle gara sprint GP Germania | brilla Martin bene anche Oliveira

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Jorgevince ladel Gran Premio di, nono appuntamento del mondiale di2024. A completare il podio ci sono Miguele Francesco Bagnaia, mentre termina in quarta posizione Enea Bastianini. Tra i protagonisti di giornata c’èMarc Marquez, artefice di una grande rimonta.: 10 Jorgeconquista l’ennesima, confermandosi lo specialisti di questo format. Lo spagnolo perde la prima posizione per alcuni giri, ma poi supera gli avversari e si mette in testa alla classifica. Unasolida per, che raccoglie punti importanti in ottica campionato.: 9.5 Ottima prestazione di Miguel, che ottiene una medagliaper la prima volta in carriera. Il pilota portoghese, in difficoltà durante il primo periodo della stagione, conquista un importante secondo posto e un grande bottino di punti.