Ida Platano sommersa dalle critiche poi la rivelazione sconvolgente

(Di sabato 6 luglio 2024) Personaggi Tv. Dopo un percorso decisamente sfortunato a Uomini e Donne, Idasi sta godendo alcuni giorni di relax al mare, in Liguria. La dama del trono over è sempre attiva sui social, ma poche ore fa è stata costretta a rispondere ad alcuni haters su Instagram che l'hanno criticata. L'ex tronista di Uomini e Donne ha quindi raccontato di essere affetta da una patologia, inoltre si è lamentata con gli haters che esagerano sempre nel giudicare. Idadopo il fiasco a "Uomini e Donne" Il percorso della tronista di Uomini e Donne non è stato fortunato.