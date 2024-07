Giano – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 6 luglio 2024)Via Liguria, 28 – 00187Telefono: 06/894121 Sito Internet:restaurant.com Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 22/36€, primi 26/38€, secondi 35/48€, dolci 14/16€ Chiusura: Lunedì e Martedì OFFERTA Si conferma un valido indirizzo il ristorante situato all’interno del fascinoso albergo W Rome a due passi da Via Veneto. Nicola Zamperetti interpreta la cucina siciliana di Ciccio Sultano (consulente del progetto) dando un’impronta contemporanea a una delle espressioni gastronomiche più variegate e buone al mondo. Il menù non prevede percorsi degustazione bensì solo le classiche portate, con una sezione di piatti speciali che seguono l’andamento della stagione e l’estro dello chef. Tra questi abbiamo scelto l’ottimo tagliolino ai ricci di mare, in cui il burro al limone conferiva il giusto equilibrio alla nota iodata, altrimenti prevaricante.