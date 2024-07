F1 GP Gran Bretagna cosa è successo a Max Verstappen durante le qualifiche? Fondo danneggiato e giro pazzesco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Maxha concluso ledelPremio diin quarta posizione, mettendo a punto un vero e propriomiracolosoil Q3. L’olandese, nel corso del Q1, avevaila seguito di un’escursione fuori pista. Le condizioni meteorologiche sono infatti state protagoniste nella prima parte dellee l’improvvisa pioggia aveva colto di sorpresa il pluricampione della Red Bull.il propriolanciato, non è riuscito a mantenersi in controllo della vettura in una zona particolarmente bagnata, mentre la monoposto viaggiava su gomme soft. I danni alla RB20 non sono stati subito quantificati, conche ha proseguito la propria sessione, nonostante fosse appurato un problema al