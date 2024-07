Calcio fuga dei talenti | i nostri li lancia la Germania

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Cremona, 6 luglio 2024 – Guido Della Rovere al Bayern Monaco è solo l’ultimo dei tanti casi di un’Italia, quella del, che non può o non sa trattenere il talento. 17 anni, un futuro su cui tanti sono pronti a scommettere e sul quale avrebbe voluto puntare la Cremonese che lo ha svezzato e gli ha offerto il primo contratto da professionista, ma a goderselo sarà il club bavarese. La vicenda è nota, e del resto non è nemmeno la prima di questo tipo: Della Rovere, per classe e avvenire, fa rumore, ma è notizia recente il passaggio dall’Atalanta al Borussia Dortmund di Samuel Pià (figlio di Inacio, ex calciatore e oggi procuratore), classe 2008 e già nel giro delle selezioni giovanili azzurre; sempre a Dortmund, lo scorso inverno era finito Luca Reggiani, altro 2008, dal settore giovanile del Sassuolo.