Spagna in semifinale Germania fuori a testa altissima | le Furie Rosse vincono 2-1

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una partita bella, bellissima. Viva fino all’ultimo. Una sorta di finale anticipata, quella tra, tra le formazioni più in forma di questo Euro 2024. E che alla fine, in una lotteria di rovesciamenti di fronte, errori e occasioni, ha premiato gli iberici. Un dramma sportivo, quello vissuto dai padroni di casa, eliminati da un gol di Merino a pochi istanti dai calci di rigore. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1 con i gol di Dani Olmo e Wirtz. Le, che attendono la vincente di Portogallo-Francia, si candidano ora al ruolo di protagoniste assolute della competizione. Pronti via e laha subito cercato di far valere il suo altissimo tecnico, con scambi stretti e ripartenze veloci alla prima occasioni.