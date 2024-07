Pescano vongole ‘pericolose’ a Ravenna sequestrate 18 tonnellate di molluschi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 - Cinque persone sono state denunciate per bracconaggio ittico e per violazione al Codice della navigazione, perché scoperti a pescare abusivamenteall’interno dell’area portuale, più precisamente, in acque vicine a siti petrolchimici e industriali. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di, nell’ambito delle attività volte al contrasto dei traffici illeciti. Le Fiamme Gialle hanno così sequestrato 1,8circa di pescato e sei imbarcazioni dotate non solo di motori sovradimensionati, ma anche di turbine aspiranti per ridurre i tempi delle operazioni di pesca e quindi dannose per l’equilibrio dell’ecosistema marino e anche per questo utilizzate in spregio delle norme che regolamentano tale settore.