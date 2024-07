LIVE Paolini-Andreescu Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurra in campo dalle 14 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-BAUTISTA AGUT12.00 LADI SINNER-KECMANOVIC (3° MATCH14.30) 13:52 La vincente della sfida troverà agli ottavi una tra l’americana Madison Keys e l’ucraina Marta Kostyuk 13:47 Quello che andremo a commentare sarà il secondo confronto diretto in poco più di un mese tra le protagoniste del match. La toscana si impose infatti in tre set nel terzo turno del recente Roland Garros. 13:42 Amici di OA Sport ben ritrovati nelladi. Piove intensamente a, ma il Court 1 è dotato di tetto. Dunque nessun problema per le due giocatrici che entreranno intra circa 20 minuti. Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell’incontro di terzo turno ditra Jasminee la canadese Bianca Vanessa