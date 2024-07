Inter il programma del ritiro e tutte le amichevoli da giocare!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’ha reso noto ildeldi questa estate prima del campionato e ha ufficializzato leche si giocheranno. Il comunicato dal sito ufficiale del club. ESTATE – L’campione d’Italia si ritroverà sabato 13 luglio ad Appiano Gentile per l’inizio della stagione 2024-2025. La squadra di Simone Inzaghi inizierà dunque la fase di avvicinamento al campionato in una estate che vedrà inquattro appuntamenti. Saranno UD Las Palmas, Pisa, Al-Ittihad e Chelsea le avversarie in questo inizio di stagione. La prima data da segnare sul calendario per i tifosi nerazzurri è quella di sabato 27 luglio: sfida contro l’UD Las Palmas all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. I biglietti per assistere alla sfida contro la squadra della LALIGA spagnola saranno in vendita a partire da martedì 9 luglio alle 12:00 sui canali ufficiali del club.