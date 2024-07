Il Colpo di Mezzanotte | Gudmundsson è ancora nei piani viola Per la difesa spunta Costa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Firenze, 6 luglio 2024 - La premessa è più che mai d'obbligo. Difficile che nel corso del weekend succeda qualcosa di significativo in chiave mercato. Chi ci segue da tempo lo sa, il sabato e la domenica spesso le trattative si fermano anche per momenti di riflessione. Saremmo stupiti del contrario, anche se sbagliarci per una volta ci piacerebbe. La Fiorentina si avvia così alla settimana del raduno (lunedì mattina alPark, quando arriverà anche Moise Kean per le visite mediche) con il solo volto nuovo dell'attaccante in arrivo dalla Juventus. L'ultimo nome uscito, ne abbiamo accennato anche ventiquattro ore fa, è un vecchio amore di Daniele Pradè. Quel Albertrimasto indigesto a gennaio per il quale la Fiorentina ha trattato oltre un mese nel corso dell'inverno.