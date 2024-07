Tanno il primo fumetto di Giovanni Lindo Ferretti debutterà al Lucca Comics

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 luglio 2024 – “Somiglia il mio vedere all’occhio dei cavalli – cantavanel 1996, anno d’uscita dell’album “Linea Gotica”, dei C.S.I. – Cieco da distorsione nell’immediato fronte”. La canzone, “Io E Tancredi”, era dedicata al cavallo del cantautore – o “cantore”, come si definisce lui – con cui ha sempre avuto un rapporto speciale. Ed è quello stesso cavallo a diventare il protagonista deldi, “”, in uscita il prossimo ottobre per saldaPress, in occasione del “and Games 2024”. “Per saldaPress si tratta di uno dei libri più importanti di quest’anno, un graphic novel che ci porta a collaborare con un grande cantante e artista che amiamo molto” afferma Andrea G. Ciccarelli, direttore editoriale della casa editrice.