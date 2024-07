Roma incidente mortale nel deposito Atac | mezzi pubblici in sciopero fino alle 16 30

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

L'sul lavoro nel quale è rimasto coinvolto il 63enne Maurizio Di Pasquale, caduto in un 'ponte a fossa' all'interno deldi Tor Vergata e morto poco dopo il ricovero in ospedale, ha fatto insorgere le sigle sindacali che hanno indetto unoa partire da stamattina, giovedì 4 luglio,8 e 30 e16 e 30.per la morte di un dipendente Sono state le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali Filt, Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Orsa Trasporti e Usb lavoro privato ad annunciare la protesta. E i problemi per i pendolari non sono pochi oggi, visto che le linee A, B e C della metro sono chiuse, così come la tratta Termini-Centocelle e le corse di bus e tram sono ridotte.