Regno Unito al voto Fine dell’era Tory dopo 14 anni?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 4 luglio 2024)14, cinque primi ministri (David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak) e una Brexit fatta seppur al rallentatore, ilsta per cambiare partito al governo. Il risultato delle elezioni di oggi, convocate da Sunak con sei mesi d’anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, sembra segnato: il Labour vincerà e Keir Starmer, che ha risollevato il partito della sinistra britcaglidel radicale Jeremy Corbyn, sarà il nuovo primo ministro. Si tratta soltanto di vedere la portata della vittoria e la maggioranza che il partito avrà alla Camera dei Comuni. “Stop the supermajority. Vote Conservative” è stato l’ultimo appello di Sunak lanciato a 48 ore dal. Un appello disperato che sottintende la sconfitta già prima dell’apertura delle urne.