Real Madrid | i Blancos pianificano una super presentazione per Mbappé

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ladi Kylianalsarà un evento enorme, con fuochi d’artificio, musica dal vivo e una passerella simile a quella di un concerto. Questo è quanto riportato dal quotidiano sportivo AS, specificando che lasarà, come prevedibile, allo stadio Santiago Bernabeu il 16 luglio e che “Sarà lapiù impressionante mai fatta per un calciatore”, citando i funzionari dei. Allapotranno partecipare 80.000 tifosi, i quali indosseranno la maglia numero 9 che l’attaccante indosserà durante la sua prima stagione con le Merengues. Lacon musica e fuochi d’artificioerà anche quella di Cristiano Ronaldo del 2009, durante la seconda era dei Galacticos delarriva ala parametro zero dal Paris Saint-Germain e riceverà un enorme pagamento dal club spagnolo.