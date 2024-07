Porta e attacco Avanzano nuove possibilità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) di Simone Cioni EMPOLI Cresce l’attesa per vedere all’opera Roberto D’Aversa e il suo staff (oltre ai volti nuovi restano in organico il collaboratore Stefano Bianconi, ex dell’Empoli di Spalletti, i preparatori atletici Rocco Perrotta e Andrea Vieri e il match analyst e tecnico del drone Giampiero Pavone), ma intanto la squadra mercato azzurra sta lavorando per i primi colpi da consegnare all’allenatore nato in Germania. Due ruoli da cui non potrà prescindere la ricostruzione azzurra sono il portiere e l’attaccante. Per quanto riguarda lanelle ultime ore si è fatta avanti una nuovache porterebbe ad Andrei Radu, estremo difensore romeno classe 1997 dell’Inter. Cresciuto nelle giovanili nerazzurre dal 2015 ha iniziato a girare in prestito vestendo le maglie di Avellino, Genoa, Parma e Cremonese in Italia, Auxerre in Francia e Bournemouth in Inghilterra, dove nell’ultima stagione ha collezionato solo 5 presenze tra Premier League e Coppa di Lega.