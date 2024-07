Palio 2024 il fantino Carlo Sanna domina la carriera Ecco chi è Brigante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Siena, 4 luglio– Il 20 marzo 1989 a Sindia, in Sardegna, è nata una stella.dettohato e vinto con il cavallo Tabacco ildella Madonna di Provenzano. Giubilo nella contrada dell’Onda, protagonista in Piazza. Unasofferta. Testa a testa per il primo giro con la contrada dell’Oca con Giovanni Atzeni, Tittia deciso battagliare. Ma il trionfo è tutto per. Caduto, ma vincitore per ildell’Assunta del 2023 su Zio Frac, arrivato scosso,è al suo sedicesimo, il quinto con l’Onda. E proprio con la contrada di via Duprè ha vinto anche il 16 agosto del 2017. .