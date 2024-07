Massimo Bossetti documentario per Netflix su Yara Gambirasio | Sono innocente

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 4 luglio 2024) Condannato all’ergastolo per aver ucciso– che da sempre si proclama– nei mesi scorsi ha collaborato conper la realizzazione di unche uscirà il prossimo 16 luglio dal titolo Il Caso– Oltre Ogni Ragionevole Dubbio. Come da titolo, infatti, l’uomo si è beccato l’ergastolo perché considerato colpevole “oltre ogni ragionevole dubbio” fra test del dna, macchie di sangue e oggetti sequestrati, ma nonostante questo lui continua a dichiararsi. A intervistarepresso il carcere di Bollatestati lo scrittore Carlo Gabardini, lo sceneggiatore di Sanpa Gianluca Neri ed Elena Grillone che firma la docuserie. Il settimanale Oggi, che ha visto in anteprima Il Caso– Oltre Ogni Ragionevole Dubbio, ha scritto che “la sensazione è che volesse raccontare la sua storia dopo averlo sentito fare da altri per anni.