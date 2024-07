Mamma muore a 26 anni dopo parto d’urgenza | Abbiamo salvato il bimbo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una tragedia assurda e inaspettata si è verificata vicino Foggia. Una giovanedi 26è morta all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San GiovRotondo, a dieci giorni da un complicatissimoil quale non aveva più ripreso conoscenza. Il decesso è avvenuto martedì scorso nel redi rianimazione dello stesso ospedale dove la ragazza aveva dato alla luce il suo.Leggi anche:e figlia di 5spinte al largo sul materassino dal vento: salvate da un elicottero Come appena accennato, ilsi era rivelato molto difficile. Lariente era infatti arrivata in emergenza lo scorso 22 giugno al pronto soccorso dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Le sue condizioni erano state giudicate subito già gravissime.