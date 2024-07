LILCIU è in radio dal 5 luglio con ULTRA-PARE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 4 luglio 2024) Da domani venerdì 5è in rotazionefonica “”, il nuovo singolo didisponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 28 giugno che racconta una storia sentimentale ormai finita. “” è il nuovo singolo diDal 52024 è in rotazionefonica “”, il nuovo singolo didisponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 28 giugno. Cosa descrive il brano? “” è un brano che racconta una storia sentimentale ormai finita, dove il cantante spiega la situazione di rottura, fino ad arrivare a come si sia sviluppata la vita di entrambi dopo la loro relazione ormai conclusa, lui ancora che combatte con se stesso e lei ormai felice altrove.