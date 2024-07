L’attrice diventa madre del suo primo figlio

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 4 luglio 2024) Le notizie emozionanti Vanessa Hudgens e suo marito, il giocatore di baseball Cole Tucker, hanno dato il benvenuto al loroinsieme. Anche se il sesso del bambino rimane un mistero, la gioiosa notizia ha già catturato il cuore dei fan. Avvistamento in ospedale35enne, nota per il suo ruolo da protagonista in High School Musical al fianco di Zac Efron, è stata fotografata dai paparazzi di TMZ il 3 luglio mentre lasciava un ospedale a Santa Monica, in California, con Tucker al suo fianco. Giorno speciale per Tucker La nascita del loro bambino ha coinciso con il compleanno di Tucker, rendendo la giornata ancora più speciale per la coppia. La coppia si è sposata lo scorso dicembre con una cerimonia romantica a Tulum, in Messico.