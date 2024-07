Inter alla faccia dei rosiconi | che quartetto nelle prime dieci di Serie A!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Giusto per spegnere sul nascere la narrativa di certiriguardo a possibili favoreggiamenti per l’durante la compilazione del calendario, arriva la conferma di undi big matchgare diA per i campioni in carica.– Con la solita dietrologia dei ben noti(non solo tifosi), prima della compilazione del calendario della prossimaA si faceva già ironia su ‘facilitazioni’ per l’, specialmentegare. A spegnere questa narrazione ci ha pensato proprio il sorteggio in corso proprio in questi minuti, che ha confermato un sorteggio parecchio complicato per i campioni d’Italia in carica.giornate (o meglio, nove) sono ben quattro i big match che attendono la squadra di Simone Inzaghi: Atalanta, Milan, Roma e Juventus.