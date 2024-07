Inside Out 2 è l' unico sequel che ci voleva davvero

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Peter Docter e Ronnie del Carmen, i registi del primoOut, non potevano immaginare che dopo nove anni, con al timone Kesley Mann, il grande successo della loro creatura sarebbe stato polverizzato. La vita è strana e tendenzialmente inon sono mai migliori del capostipite, almeno artisticamente (basta dare una occhiata a Frozen), ma stavolta la situazione si è ribaltata completamente, tanto che, già si parla di un terzo episodio e anche di una serie tv per Disney +. Il film, che aveva un budget di 200 milioni di dollari, nel giro di nemmeno due settimane è arrivato a incassare in tutto il mondo la bellezza di 800 milioni e il successo non sembra arrestarsi, (anche considerato che l’estate cinematografica americana pare molto magra e questo è il prodotto di punta).