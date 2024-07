Il divertimento dell' estate ' 24? Inizia presto all' ora del tramonto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) La notte? Non fa più tendenza. Anche i party più scatenati, a Ibiza, spessono alle 18, così come i festival e molti degli appuntamenti dida non perdere in giro per il mondo. L'Italia non fa eccezione. Una carrellata sulle serate e sui tramonti più amati dagli italiani d'ogni età non può che partire dal Papeete Beach di Milano Marittima. I suoi beach party, da oltre vent'anni, fanno scatenare, con un certo stile, tutta la Riviera Romagnola e non solo. Il segreto di questo spazio è semplice: massima cura di ogni dettaglio, a partire ovviamente dal servizio ea musica. In console ci sono professionisti come Giga, stimato da colleghi e appassionati e Mitch B., che oltre a interpretare spesso dj set già al mattino, rappresenta il Papeete anche in tour e spesso porta il suo sound eclettico fino ad Ibiza, dove è guest spesso al Dunes, oppure alla Terrazza Aperol di Milano.