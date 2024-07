Edilizia e sostenibilità Costruzioni il settore va

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nel 2023 gli investimenti inhanno rappresentato l’11,3% del PIL regionale, un dato significativamente superiore alla media nazionale del 5%. Questo incremento ha contribuito a una crescita economica regionale del 0,7%. Numeri emersi dal rapporto semestrale dell’Osservatorio Ance Umbria, presentato ieri nell’ambito del convegno “Lae le imprese di”. "L’incontro - spiega il presidente di Ance Umbria Albano Morelli, presenti anche i vertici di Perugia e di Terni, Giacomo Calzoni e Masssimo Ponteggia – è stato promosso per favorire la crescita e la competitività delle imprese aderenti all’associazione, sensibilizzandole sulle opzioni e gli strumenti utili per avviare un percorso sostenibile ed evidenziare come lanon sia solo una tendenza, ma una necessità strategica che garantisce competitività, innovazione e rispetto ambientale".