Cresce ancora la farmaceutica nel 2023 produzione a 52 miliardi

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nell'industriaitaliana ha battuto un altro record raggiungendo i 52di euro di valore della. È un aumento di circa il 6% rispetto all'anno precedente, quando si era fermata a 49, e il 60% in più rispetto a 5 anni prima. A confermare lo stato di salute dellaè il rapporto 'Indicatori Farmaceutici' presentato da Farmindustria in occasione della sua Assemblea annuale che si tiene oggi a Roma. "La nostra industria conferma di essere un settore hi-tech strategico per la nazione. Laha toccato i 52di euro nele oltre 49 di export, nonostante le difficoltà causate dall'aumento dei costi del 30% rispetto al 2021", ha detto il presidente di Farmindustria Marcello Cattani.