Chiara Ferragni fa dietrofront con l’Antitrust per il caso Balocco | si tiene la multa da 1 milione di euro E dribbla sulle uova di Pasqua | ecco come

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) A quanto paree il suo team di avvocati hanno fatto una serie di riflessioni in merito algiudiziario legato al “pandoro gate”. Considerando tutte le varianti del(non ultimo la possibile chiusura della boutique in centro a Milano) e soprattutto la voglia dell’imprenditrice di rinnovare e rispolverare la sua immagine allontanandosi quanto più possibile dal clamore mediatico e giudiziario dei mesi scorsi,che si è deciso di rinunciare al ricorso al Tar contro l’Agcm. L’appuntamento nelle sedi legali era fissato per il 17 luglio. A riportarlo è Il Messaggero. Quindi sempre in merito alPandoro, larinuncia a chiedere l’annullamento della sanzione di undi. Laera scaturita dal provvedimento cheha inflitto a dicembre 2023 alle società dell’imprenditrice, Fenice e Tbs crew per la “pubblicità ingannevole legata alla vendita del pandoro Pink Christmas”.