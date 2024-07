Allenamento e dieta di Jasmine Paolini la tennista stakanovista che va pazza per le uova

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dicono che sia una. Sicuramente è un'atleta molto regolare nell'e nella, volto emergente del tennis femminile italiano, che si è conquistata una doppia finale (in singolo e in doppio) al Roland Garros poco meno di un mese fa, insieme a uno splendido 7° posto nella classifica mondiate WTA. «Durante i tornei, o quando sono lontana da casa, a colazione vado sul sicuro e mangio: le preferisco sode oppure un’omelette, insieme a una fetta di pane e marmellata e un caffè; a casa improvviso un po’. Con la vita che facciamo», ci racconta pochi giorni prima di entrare in campo a Wimbledon, «non è semplice seguire una routine alimentare: ti deve almeno un po’ piacere quello che mangi e all’estero a volte si fa fatica».