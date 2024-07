The Boy 4×06 | il teaser dell’episodio più folle che abbiate mai visto

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 3 luglio 2024) The Boy: ilpiùchemaiFinora, ogni stagione di ?The Boys ha presentato un episodio che si distingue davvero per essere più oltraggioso, incasinato e decisamente diabolico rispetto agli altri, e la puntata di questo giovedì, giustamente intitolata “Dirty Business“, potrebbe essere la prescelta. Senza entrare negli spoiler (anche se Prime Video sembra abbastanza felice di rivelarne alcuni in questo promo), l’episodio vede Hughie vestirsi con il costume di Web-Weaver per infiltrarsi in una festa tenuta da Tek Knight’s – la parodia di Batman introdotta in Gen V. Se haila recente serie spin-off, saprai che Tek Knight ha delle inclinazioni sessuali non convenzionali, quindi probabilmente non ti sorprenderà apprendere che le sue feste coinvolgono non solo bevande e finger food.