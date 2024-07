Tappi delle bottiglie attaccati da oggi sono obbligatori in Europa | Roma osservata speciale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024, segna un’importante svolta nella lotta contro l’inquinamento da plastica nell’Unione Europea. Da questa data, entra in vigore l’obbligo di vendere solodi plastica con il tappo attaccato al contenitore, il cosiddetto “tappo solidale“. Questa misura è partedisposizioni finali della direttiva sulla plastica monouso (SUP) del 2019, che ha già vietato l’immissione in commercio di numerosi prodotti in plastica monouso, come piatti, posate, cannucce e cotton fioc. L’Impatto Ambientale deidi Plastica Per comprendere l’importanza di questa nuova normativa, basti pensare che, secondo i dati dell’Unione Europea, oltre 20 milioni die coperchi di bottigliastati rinvenuti durante le attività di puliziaspiagge negli ultimi 30 anni.