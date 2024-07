Salario minimo la battaglia è ancora viva | Pd M5s e Avs rilanciano la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Laper il“è”. È l’annuncio che arriva da Partito democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi Sinistra, che in una conferenza stampa alla Camera hanno rilanciato laper ladi, grazie alla adesione di un nutrito gruppo di associazioni. La proposta diè stata depositata da Pd, M5s e Avs presso la Corte di Cassazione e annunciata in Gazzetta Ufficiale il 2 maggio e può essere sottoscritta presso i banchetti diffusi su tutto il territorio nazionale e online sulla piattaforma dedicata (subito.it). La conferenza stampa è stata promossa da Maria Cecilia Guerra (Pd), Valentina Barzotti (M5s) e Franco Mari (Avs). Per Guerra, anche se già si sarebbe raggiunto il numerodi(50mila), ora si cercherà lo sprint.