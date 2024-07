Sabrina Salerno nella rete | il look traforato è bollente

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si alzano le temperature e le vip mettono in mostra la pelle. Scatti maliziosi, outfit accattivanti: l’estate porta moltissima sensualità nei contenuti social delle vip.stuzzica la fantasia dei follower sfoggiando un vedo-non vedo che manda in tilt la. Tutta buchi In posavegetazioneè proprio la parola giusta in questo caso. Ildiinfatti ruota intorno a un provocante completo. La maglietta e la gonna di Pinko fasciano le famose forme della cantante. Il nero conferisce ulteriore sensualità mentre le frange sulle gambe regalano movimento. “Hole in my head” (bucotesta), scrive lei su Instagram, nel postare una carrellata di scatti dall’effetto. I buchi, in realtà, sono nei capi che indossa.