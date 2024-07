Rivoluzione agli infopoint di Monza Una cooperativa toscana vince il bando per gestirli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024)– Da lunedì scorso la gestione deglie della promozione turistica della città non è più di Pro. Dopo più di sessant’anni la storica realtà monzese, molto attiva anche nel supporto e nell’organizzazione di iniziative culturali, passa il testimone a un’altra società, vincitrice delper l’affidamento della gestione turistica indetto dal Comune (dopo la naturale scadenza di quello precedente). Si tratta dellasociale Cristoforo, con sede a Pontassieve, in provincia di Firenze, la quale gestisce, in Italia, le attività di oltre 35 uffici d’informazione e accoglienza turistica, in mete di grande rilievo quali Firenze, Arezzo, Pisa, Pistoia, Sanremo, Pergia, Viareggio, e in Lombardia Brescia e Sirmione.