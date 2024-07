Ravenna Arriva Brigato Tecnico in pole Gabrielli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’OraSìdeve sciogliere il nodo allenatore, con Augusto Conti che sembra uscito dai radar della società e potrebbere Andrea, lo scorso anno a Senigallia, il quale porterà con sé Kevin, guardiaala classe 1998 che ritorna in B Nazionale dopo la stagione in B Interregionale dove con i marchigiani ha segnato 15 punti di media. Insieme a lui dovrebbere anche Michele Munari, play del 2005 lo scorso anno all’Unieuro Forlì dove ha ottenuto 20 presenze in tutta la stagione. La certezza è il nome del vice allenatore, il confermato Giacomo Ravaioli. Intanto Mattia Ferrari pare diretto verso Treviglio, nuova società di B Nazionale che nascerà rilevando il titolo di Brianza. La grande attesa riguarda però la composizione dei gironi, che sarà resa nota il 15 luglio.