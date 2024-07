Olimpiadi grande evento Bisognerà essere forti dal punto di vista emotivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tommaso Marini di nuovo numero uno al mondo. Pensiero stupendo, specie indelle prossime. Ma l’anconetano del Club Scherma Jesi e della Polizia di Stato non si monta la testa. La giusta consapevolezza e la stessa filosofia di sempre – prima la persona e poi l’atleta – per tenere lontane le tentazioni di sentirsi addosso la pressione del possibile favorito. Marini, che effetto le fatornato il numero uno? "Sono molto felice. Non è una cosa nuova per me, è un posto dove mi sento a mio agio, per ora è giusto così". Soprattutto dopo l’infortunio e l’operazione. "Non era una cosa scontata. Aver avuto la consapevolezza, dopo l’infortunio, sitornato più o meno com’ero prima è stato sicuramente un bel traguardo.