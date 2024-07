Novak Djokovic avvolto dal mistero | il dubbio che tormenta Adriano Panatta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Wimbledon è un dolce ricordo ma anche un nervo scoperto per. Nel 1970 arrivò, 20enne, all'All England Lawn Tennis and Croquet Club e fu scambiato per un Beatle («Ma tu non sei Paul McCartney? mi disse una ragazza. In effetti un po' somigliavo a Paul», ricorda sorridendo). Sette anni dopo venne beffato da Pat Dupre e addio semifinale contro Tanner. «Che avrei incontrato e battuto, poi in finale avrei beccato Borg che con me perdeva spesso. A Londra mi aveva accompagnato Paolo Villaggio che raccontava a tutti gli inglesi di essere un mio allenatore. Lo guardavano male. Io ridevo». Inguaribile Panattone, simbolo con ciuffo del divismo tennistico dell'Italia anni '70, uno in grado di vincere con chiunque ma di divertirsi anche., oggi si piazzerà davanti alla tv per il derby azzurro? «Il tennis ha rappresentato qualcosina per me, vero che ho fatto altre mille cose, per esempio vincere un mondiale di motonautica.