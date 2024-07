Maxiparcheggio e Tiramisù sempre attivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Per i suoi primi cento giorni di mandato il sindaco di Osimo Francesco Pirani ha le idee precise. C’è fibrillazione perché, prima, si attendono i nomi della giunta che ancora non sono stati ufficializzati. Difficile, sembra, mettere d’accordo tutta la coalizione. Il primo cittadino ha solo ribadito che tra i sette assessori tre saranno donne e che non conteranno solo le preferenze ma molto la competenza. "Voglio prendervi qualche ora in più, non è un problema, voglio competenza, voglio disponibilità, voglio persone che condividano con me il percorso da fare, quindi se c’è bisogno di un po’ più tempo non importa perché abbiamo davanti cinque anni e quindi va bene così. Il consiglio comunale entra una decina di giorni e poi di lì a qualche altro giorno ci resterà un altro perché da lì si partirà per tutta una serie di provvedimenti che sono in scadenza.