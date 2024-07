Lily Allen dopo il canto sbarca su OF e vende foto dei piedi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Smile, Not Fair, The Fear e F**k You dal 2006 al 2009ha sfornato diverse hit, in quegli anni era impossibile non sentirla in radio o non vedere uno dei suoi video musicali su MTV, poi però le cose sono cambiate. Con il passare del tempo la carriera della cantante inglese ha subito un lento declino, ma oggi la 39enne ha deciso di reinventarsi.– come molti colleghi (tra cui Fedez) – ha aperto un profilo su OF, ma il suo è molto particolare. L’account dell’artista britannica è dedicato esclusivamente ai suoi, l’abbonamento è a 10 Euro al mese e in podcast la cantante ha spiegato come le è venuta l’idea: “Come mai ho deciso di intraprendere questa nuova avventura? Ho una signora che si occupa ddi farmi le unghie e mi ha informato che ho cinque stelle su una piattaforma che è tipo Wikipedia per ifamosi.