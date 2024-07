Leonor completa l’Accademia Militare l’emozione di Letizia di Spagna

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La Principessahato la formazione pressosotto lo sguardo orgoglioso di mammadi, Re Felipe e la sorella Sofia. Nominata sottotenente, ha anche ricevuto la Gran Croce al Meritocon distintivo bianco. Ed è stato proprio il padre, Re Felipe, ad appuntarla sulla sua uniforme. Un momento speciale per la Famiglia Reale di. La Principessariceve la Gran Croce al MeritoIl 3 luglio 2024 la Principessahato il suo periodo da studentessa pressoGeneraledi Saragozza, ed è stata insignita da suo padre, Re Felipe, con la Gran Croce al Meritocon distintivo bianco. Si è vestita esattamente come il padre, anche se con alcune differenze, considerando che il Re è Capitano Generale dei tre eserciti, oltre che del comando supremo delle Forze Armate (è il motivo per cui indossa la fascia rossa).