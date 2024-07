La disperazione della moglie di Satnam | Nessuno mi ha aiutato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una tragedia che si è consumata sotto occhi indifferenti. Davanti al corpo straziato del maritoSingh, Soni urlava disperata, implorando aiuto per salvargli la vita. L’uomo giaceva a terra, privo di sensi, con un braccio amputato dalla macchina avvolgiplastica.si è mosso per aiutarlo. Né il titolare dell’azienda, Antonello Lovato, arrestato, né i due lavoratori presenti nei campi vicini. “Ho chiesto subito a tutti di chiamare un’ambulanza“, ha raccontato Soni agli inquirenti, “ma Antonello continuava a ripetere ‘è morto, è morto’.ha fatto niente”.Leggi anche: L’uragano Beryl devasta i Caraibi: 7 morti e città rase al suolo La tragedia Quel giorno, come ogni altro, era iniziato alle 5:30 del mattino per una paga di sei euro l’ora.